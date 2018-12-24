Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor sahasında Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve ilk yarının kapanışında puanlar paylaşıldı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda tempolu başlayan ilk yarıda ilk büyük tehlike Atiker Konyaspor'dan geldi. Henüz 2. dakikada Ömer Ali'nin kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşu Aykut Çeviker çizgiden çıkardı. İlk yarının ilk 15 dakikalık bölümünden sonra tempo düşmeye başladı ve her iki takımda net fırsatlar üretmekte zorlandı. Akhisarspor kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışırken, Atiker Konyaspor topa daha fazla sahip olarak organize atak geliştirmek istedi. Ancak her iki takımda skoru değiştirecek fırsatı yakalayamadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarı da ilk yarıda olduğu gibi tempolu başlarken Akhisarspor 56. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde defanstan seken top Onur Ayık'ın önünde kaldı ve Onur'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi. Akhisarspor 82. dakikada bir kez daha golle burun buruna geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serginho kaleci Serkan'ın yanından topu aşırttı ancak altıpasta top Bokila'nın önünden geçti ve auta gitti. Kalan dakikalarda da skor değişmedi ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 25'e, Akhisarspor ise 17'ye yükseltti.