Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta hem başkan Fikret Orman’ın hem de teknik direktör Şenol Güneş’in en kötü ilk yarı performansı camiayı karıştırdı. Taraftarlar transfer politikası sebebiyle yönetimi suçlarken yönetimin çoğunluğu ise başarısız sonuçların sorumlusu olarak Şenol Güneş’i gösteriyor. Beşiktaş’ın 1 numaralı ismi Orman da bu zamana kadar hep yanında olduğu tecrübeli teknik adamla yola devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşıyor. Orman, 4-2 kaybedilen Genk maçından bir gün önce yaptığı açıklamada “Yönetimde Şenol Güneş’i istemeyen olabilir. Hocayı istemeyen istifa eder gider” sözlerini kullanmıştı. Bu destek açıklamasından sonra takımın toparlanacağı beklenirken Beşiktaş son yılların en kötü ilk yarı performansına imza attı. Gözler yine Orman-Güneş ikilisine çevrildi.



Devler Ligi şartı

Şenol Hoca’nın en büyük destekçisi Orman ilk defa tecrübeli teknik adam ile devam edip etmeme konusunu görüşecek. Şenol Güneş, problemli isimlerin gönderilmesi, futbolcuların alacaklarının ödenmesi ve genç oyuncuların takıma kazandırılmasını istiyor. Ayrıca Güneş, yaklaşık 1,1 milyon avroyu bulan geçmişe dönük alacaklarını sezon sonuna kadar dört eşit taksitle almak konusunda kolaylık sağlayacağını da şimdiden iletti. Başkan Orman ise Güneş’ten sezon sonu için Şampiyonlar Ligi’ne katılım sözü isteyecek. Takımın 3 Ocak’ta başlayacak Antalya kampından önce yapılacak bu görüşmede eğer ortak bir yol bulunmazsa yollar ayrılacak. Yerine ise Guti Hernandez ile İlhan Mansız ikilisi getirilecek.



Güneş’in isteği kalmadı



Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş’in yapacağı görüşme merakla beklenirken yönetimin çoğunluğu tecrübeli hocayla yolların ayrılması gerektiğine inanıyor. Şenol Güneş’in artık hırsının kalmadığı ve takım içindeki ağırlığının azaldığı iddialarıyla kulislerde ayrılığın yakın olduğu konuşuluyor. Tecrübeli çalıştırıcının da yaşanan maddi problemlerin aşılamayacağına inandığı için devam etmek hususunda isteksiz olduğu öğrenildi.