Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş’le yola devam kararı alan Beşiktaş’ta devre arasında büyük temizlik yaşanacak. Başkan Fikret Orman, hoca ile yolları ayırmak yerine beklentileri karşılamayan oyuncuları takımdan gönderme kararı aldı. Devre arasında en az 5-6 futbolcuyu göndermeyi planlayan Orman’ın, Şenol Güneş’le birlikte hazırladığı liste yepyeni bir sayfa açılacağının göstergesi oldu. Artık genç ve iştahlı futbolculara yöneldiklerini belirten, ağzı değil ayakları konuşan oyunculara para ödemek istediklerini söyleyen Başkan Orman, takımın problemli oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Listenin ilk sırasında uzun süredir sorunlar çıkaran Ryan Babel yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme yenileme teklifini beğenmedikten sonra performansının düşmesi ve Şenol Güneş’le sık sık tartışma yaşaması bardağı taşırmış durumda.

MEDEL DE GİDEBİLİR

Hollandalı futbolcudan kendisine takım bulması istenecek. Adriano ve Quaresma ise sezon sonunda kesin olarak gönderilecek ancak eğer Güneş ikinci yarı için de onay vermezse iki oyuncuya uzak doğudan gelen teklifler değerlendirilecek. Para krizi çıkaran ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan’ın da geri dönüşü söz konusu değil. Yıldız oyuncunun takasta kullanılması bekleniyor. Beklentileri karşılayamayan ve kulübe toplam maliyetleri 7,5 milyon avroyu bulan Vagner Love, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Cyle Larin de topun ağzında. Dört futbolcunun da satış listesinde olduğu ve Tolgay Arslan gibi takasta kullanılabileceği öğrenildi. Öte yandan Şenol Güneş’in memnun olduğu Gary Medel de gönderilecek isimler arasında yer alabilir. West Ham’dan devre arasında gelecek teklifin ikna edici olması hâlinde Şilili yıldızla da yollar ayrılacak.