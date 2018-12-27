Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticileriyle birlikte 1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen etkinliğine katıldı. Geçmiş dönemlerden gelen mâli sıkıntıların kendilerini çok zorladığını söyleyen Cengiz, “Galatasaray dev bir camia. Geçici de olsa geçmiş dönemlerden gelen mâli sıkıntılar hepimizi had safhaya getirdi. Bunları tek tek aşıyoruz. İki gündür uyku uyumuyorum. Vergi yatırmamız lazım. Yarın (bugün) 27 milyon lira yatıracağız. Borçsuzluk alarak transfer yapmamız lazım. Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. ‘Forvet forvet’ diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar” diye konuştu.

SORUMLULUK BENİM

“Galatasaray’da herhangi bir hata, bir yanlış, eksik varsa ve biz yönetimdeysek, bizim kusurumuz olsa da olmasa da sorumlu olan biziz. Bir yanlış, hata, başarısızlık varsa o ne teknik heyetindir ne de taraftarındır. O tümüyle bizim yönetimimize aittir. Onları temsilen de bana aittir” diyen Cengiz, “İnşallah bunları düzelteceğiz. Roma bir günde kurulmadı. Henüz 1’inci yılımızı da doldurmadık. Üçüncü aydan beri ayrılmamızı isteyenler var. Onlara da saygı duyuyoruz ama biraz izin versinler çalışalım” ifadelerini kullandı.

OZAN KABAK CITY'E DOĞRU

Galatasaray’da oyuncuyla anlaşılmasına rağmen Ozan Kabak’ın sözleşmesinin resmî olarak hâlâ uzatılmamasının sebebi ortaya çıktı. Genç oyuncunun ilk sözleşmesindeki “7,5 milyon avroya serbest kalır” maddesini İngiliz Kulübü Manchester City devreye soktu. Fatih Terim “Benim için Ozan 50 milyon avroluk futbolcu” demesine rağmen prosedürdeki bu sıkıntı yönetimin başına bela oldu. Başkan Mustafa Cengiz’in dün geceki etkinlikte masasında oturanlara, “Ozan’ın 7.5 milyon avroluk serbest kalma maddesini İngiltere’den teklif gelince öğrendik. Ozan “gidiyorum” dediği an yapacak bir şeyimiz yok. Biz yeni bir stoper alamazsak Ozan’ın gitmesine izin vermeyeceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Göreceksiniz” dediği iddia edildi. Cengiz daha sonra, “Bedeli bilmiyorduk demedim, biliyorduk” sözlerini kullandı.