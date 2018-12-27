Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al Wehda’ya transfer olan Jose Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti. Al Wehda Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı golcünün kızının kaybettiğini duyuruldu.
Fenerbahçe de eski futbolcusu Fernandao için bir baş sağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."
Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
27.12.2018 - 13:28 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Jose Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al Wehda’ya transfer olan Jose Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti. Al Wehda Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı golcünün kızının kaybettiğini duyuruldu.
Etiketler : fernandao,
595446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/595446.aspx
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8
5
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Malatyaspor
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5
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Konyaspor
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4
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20
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25
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Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
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Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
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18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
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16
Erzurum BB
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7
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22
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16
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Antalyaspor - Kayserispor
20.1.2019
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
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20
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2
Denizlispor
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11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
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9
4
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13
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Ümraniye
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4
20
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5
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Altınordu
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Adana Demirspor
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7
22
19
3
24
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5
6
17
21
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Adanaspor
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7
6
20
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22
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Altay
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2
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Elazığspor
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4
4
9
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16
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