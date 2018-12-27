Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al Wehda’ya transfer olan Jose Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti. Al Wehda Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı golcünün kızının kaybettiğini duyuruldu.



Fenerbahçe de eski futbolcusu Fernandao için bir baş sağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadelere yer verdi:



"Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."