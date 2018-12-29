Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sezon başında Bafetimbi Gomis’i satıp yerini dolduramayan Galatasaray yönetimi, teknik heyetin ve taraftarın santrfor hasretine son veriyor... Teknik direktör Fatih Terim’in uzun süredir takip ettiği ve listenin ilk sırasına yazdığı Alan Carvalho ile her konuda anlaşıldı. Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcüye bonservis ücreti de ödenmeyecek. Alan ile senelik 3,5 milyon avroluk ücret öneren Galatasaraylı yetkililerin teklifi kabul gördü ve karşılıklı el sıkışıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, “Alan’ı bitirdik, kampa yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BREZİLYALILAR AVANTAJ

Alan Carvalho’nun Galatasaray forması giymesi sadece resmî imzaya kalırken, golcü futbolcu İstanbul’daki havayı, stadı, taraftarları çok merak ediyor. Alan, sarı-kırmızılı takımda oynayan vatandaşı Mariano’dan da Galatasaray dersleri almaya başladı. Ayrıca Taffarel’in takımdaki varlığı, Mariano dışında Fernando’nun da olması sambacı için artı olarak görülüyor. İki ayağıyla da gol vuruşu yapabilen, hızlanma özelliği olan Alan Carvalho’nun özellikle bitirici şutları Fatih Terim’in onay vermesindeki en büyük unsur. İstikrarlı bir golcü olan, Brezilyalı son sezonda 18 gol kaydetti.

FALCAO İLE İLGİLENMİYORUZ

Monaco’nun dünyaca ünlü yıldızı Falcao’nun ismi hemen hemen her sezon olduğu gibi bu sezon da anılmaya başlanmıştı. Ancak Galatasaray yönetimi bu konuyu reddetti. Yöneticilerden Yusuf Günay, “Falcao ile ilgilenmiyoruz. Şu anda gündemimizde yok” dedi.

TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI İŞ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılan iş birliğini değerlendirdi. Bu olayı “Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz” diyen Cengiz “Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model. Galatasaray olarak bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Bu iş birliğinin de kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

İMPARATOR DÖNÜYOR

Devre arasına girilmesi sebebiyle, torunlarıyla hasret gidermek için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Fatih Terim, oluşan bu sisli havadan rahatsız. Yönetim, Fatih Terim’in yokluğunda “Ne yapacağını şaşırmış” bir görüntü sergilerken, tecrübeli teknik adam tatilini kısa kesme kararı aldı. Fatih Terim, birkaç gün içerisinde İstanbul’a dönerek olaylara el koyacak ve herhangi bir kriz daha çıkmaması için devreye girecek.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE

Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Serdar Aziz satış listesine koyuldu. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile millî oyuncunun menajeri Haluk Canatar dün bir araya geldi. Canatar’a “Kulüp bulun” talimatı tekrarlanırken tecrübeli menajer hemen çalışmalara başladı. Serdar Aziz’in gönlü Galatasaray’da olmasına rağmen son gelişmelerin ardından Rusya ve Arabistan’dan teklifler aldı. Ancak sarı-kırmızılı oyuncu, bu iki ligde de oynamak istemediğini Türkiye’de kalmayı tercih ettiğini menajerine iletti.