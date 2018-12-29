Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç döneminde şaha kalkması beklenen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, ikinci yarıda atağa geçme çabaları da sekteye uğramış durumda. Sezon başında yapılan 11 transferde de hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal’ı oturtup ara transferde de 3-5 takviye yaparak durumu düzeltmeyi hedefliyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uyacak gibi görünmüyor. Zira daha düne kadar cazibe merkezi olan Fenerbahçe, bugün istenmeyen takım olmuş durumda. Transferi düşünülen oyuncuların hiçbirisi, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor. Temasa geçilen oyuncular, cazip tekliflere rağmen Fenerbahçe’ye imza atmaya sıcak bakmıyor.

ZAMAN İŞLİYOR

Sportif başarısızlık, takımdaki karışıklık ve beklentilerin yüksek olmasıyla doğan baskı, F.Bahçe’yi rağbet edilen değil korkulan bir kulübe çevirmiş durumda. Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncuları ikna edebilmek için ekstra çaba sarfetmek zorunda kalıyor. Bu arada takımdaki yabancı kontenjanın dolu olması da başka bir dert. Kadro dışı bırakılan oyunculardan Dirar ve Aatıf takımdan ayrılma kararı aldı, ancak Faslı yıldızların haklarından feragat etmek gibi bir düşüncesi de yok. Kiralık olarak kadroya katılan Slimani ve Benzia’yı elden çıkarmak da kolay olacağa benzemiyor. Görünen o ki, Finansal Fair Play bıçağının ucundaki F.Bahçe ara transferde kan terleyecek.

VOLKAN BEKLEMEDE

Bizzat Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, transfer iddiaları hakkında konuştu. Dubai’de tatilde olan Volkan, “Önceliğim her zaman olduğu gibi Fenerbahçe. Kulübümün vereceği karara göre hareket edeceğim. Türkiye’de başka takım forması giymem” dedi.

İLK O GÖNDERİLECEK

Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Tolga Ciğerci’nin bileti kesildi. Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga bir türlü düzelemezken, Ersun Yanal’ın da olumsuz rapor vermesi yönetimin kararını kesinleştirdi. Sözleşmesi feshedilecek Tolga’ya herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyecek.

Serdar Aziz operasyonu

Türkiye dışındaki oyunculara yaptığı tekliflerde istediği cevapları alamayan Fenerbahçe’nin hedefinde Süper Lig oyuncuları bulunuyor. Beşiktaş’tan Tolgay, Trabzonspor’dan Kucka, Malatya’dan Sadık, Sivas’tan Emre Kılınç, Başakşehir’den İrfan Can derken, listeye Galatasaray’la sıkıntı yaşayan Serdar Aziz de eklendi. Bu transfer için öncü olan isim ise teknik direktör Ersun Yanal. Yanal’ın Serdar Aziz’i telefonla aradığı ve F.Bahçe’ye davet ettiği öğrenildi. Tecrübeli stoperin G.Saray’la görüştükten sonra teklifi değerlendireceğini söylemesi üzerine de F.Bahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Serdar için Galatasaray’a Dirar ve bir miktar para teklif ettiği ifade edildi. Serdar Aziz gelişmeleri üzerine Sadık’la ilgili girişimler de askıya alındı.