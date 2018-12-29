Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, sevgilisi Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen bir nedenle dün tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ferhan Sarıçam tabancasını çekip Pınar Çoban'a art arda ateş etti.

AMCASINI ARADI

Ferhan Sarıçam daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, "Pınar’ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dedi. Amcasının ikna çabası sırasında Ferhan Sarıçam, aynı tabancayı kafasına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

Pınar Çoban'ın 5 gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda erkekler için söylediği sözler de dikkat çekti.

SIK SIK TARTIŞIYORLARDI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Komşuları, yaklaşık 2,5 yıldır aynı evi paylaşan çiftin sık sık tartıştığını söyledi.

PINAR ÇOBAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Pınar Çoban, yaklaşık 7 yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Pınar Çoban, doktorun telkinleriyle spora başladı ve bir süre sonra spor hayatının büyük bölümünü kapladı.

Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında başarılar elde etti. 2014'te kainat 8'ncisi olan Çoban, 2016'da da 4'üncülük elde etti. Pınar Çoban, geçen yıl ise Almanya'da kainat 2'ncisi oldu.

Pınar Çoban'ın küçük yaşta evlenip ayrıldığı ve bir kızı olduğu öğrenildi.