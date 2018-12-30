Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Başkan Fikret Orman’ın, Şenol Güneş’le yola devam etmek istemesi ve kulüpten de yeni sözleşme teklifi yapılacağının açıklanmasının ardından gözler tecrübeli teknik adama çevrilmişti. Ancak Şenol Güneş’in sessizliği ve Trabzon’a gitmesi dedikoduları da beraberinde getirmişti. Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Metin Albayrak ise konu hakkında merak edilenleri cevaplandırdı. Şenol Güneş’e yaptıkları teklifin geçerli olduğunu ve bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini belirten tecrübeli yönetici, “Hocamız ve yönetim kurulu ortak bir dil kullanıyor. Aynı şekilde düşünüp hareket ediyoruz” dedi. Şenol Güneş’in, Başkan Fikret Orman ve kulüpten gelen açıklamaların ardından Trabzon’a gitmesinin doğal olduğunu söyleyen Albayrak, “Hocamız Trabzonlu. Tatilde yabancı futbolcularımız bile ülkelerine gidiyor. Hocanın da Trabzon’a gitmesinin arkasında bir şey aramamak lazım” dedi.

Fark önemli değil

Şenol Güneş ile birlikte sezonun ikinci yarısı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Albayrak, “Hocamız Belek’teki kampı çok önemsiyor. Takımın ikinci yarıda çok daha iddialı ve güçlü bir hale gelmesi için yaptığımız çalışmalar yakında meyvesini verecek. Hocamızla birlikte Belek kampında bu çalışmalar hakkında gereken bilgileri vereceğiz” sözlerini kullandı. Sezonun ikinci yarısı için de görüşlerini aktaran Albayrak, lider Başakşehir’le aralarındaki 9 puanlık farkın önemli olmadığını söyledi. Beşiktaş’ın şampiyonluk iddiasının azalmadığını söyleyen başarılı yönetici, “Biz neler gördük, neler yaşadık. Puan farkı kaç olursa olsun tek hedefimiz şampiyonluktur. Taraftarımız merak etmesin, endişeye kapılmasın. Beşiktaş adının olduğu yerde her zaman şampiyonluk hedefi vardır” diye konuştu.

Taraftar ne der?

Beşiktaş’ın uzun süredir transfer gündeminde olan ancak her defasında kapıdan dönen Burak Yılmaz yine siyah-beyazlı formaya çok yakın. İmzaların atılma noktasına gelindiği öğrenilirken, tek sıkıntı ise taraftarların yıldız oyuncuya olan tepkisi. Bazı yöneticilerin, yönetime tepkili olan taraftarları daha da öfkelendirebileceğinden dolayı Burak Yılmaz transferine karşı olduğu öğrenildi. Şenol Güneş’in de daha önce Trabzonspor’la arasının açılmaması için çekimser yaklaştığı Burak Yılmaz’ın, Karadeniz ekibi tarafından artık istenmemesi sebebiyle transfere onay verdiği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan anlaşma sağlanırsa, golcü oyuncunun yıllık ücretinin 4’te 3’ünü Beşiktaş’ın karşılayacağı öğrenildi.