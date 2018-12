Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta herkes merakla sezonun ikinci yarısı için transfer edilecek yeni golcünün kim olacağını bekliyor. Listede birçok isim vardı ama seçenekler şu an üçe düşmüş durumda: Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Adis Jahovic... Üç isim de Beşiktaş’a gelmek için adeta can atarken, siyah-beyazlı yönetimde tatlı bir sıkıntı yaşanıyor. Listenin 1 numarasındaki isim olan Burak’la ve kulübü Trabzonspor’la her konuda el sıkışılmış durumda. Ancak golcü oyuncu Beşiktaş’a yaklaştıkça siyah-beyazlı taraftarların sesi ve tepkisi de yükseliyor. Son olarak Burak Yılmaz’ın Beşiktaşlı olduğu söylemlerine karşı yıldız oyuncunun Galatasaray’dan Çin’e gittiği dönemde, “Gidiyorum ama Galatasaray büyük bir taraftar kazandı. İnşallah bir gün geri dönerim ve yeniden Galatasaray forması giyerim” dediği videolar sosyal medyayı kaplamış durumda.

Anlaşmalar tamam

Taraftar tepkisinden çekinen yönetimin de Burak Yılmaz’ı beklemeye aldığı öğrenildi. Bu sırada alternatif isimlerle de çalışmaları sürdüren transfer heyetinin, geçen sezon devre arasında Everton’a gönderdiği Cenk Tosun ve Konyaspor’un yıldızı Adis Jahovic’le de el sıkıştığı bildirildi. Kartal’ın, Jahovic için yaptığı 1,6 milyon avroluk teklifin Konyaspor tarafından olumlu karşılandığı da gelen bilgiler arasında. Cenk Tosun’un da sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton’la anlaşmaya varıldı. Şimdi bütün gözler yönetimin Burak Yılmaz konusunda cesur karar verip veremeyeceğine çevrilmiş durumda.

Ahmet Oğuz: Teklif gelmedi

∂ Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Oğuz, Beşiktaş’ın kendisine talip olmasıyla ilgili çıkan haberlerle hakkında konuştu. Başarılı sağ bek oyuncusu “Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, sadece başkanımız Murat Cavcav’ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır. Bana şu ana kadar ulaşan bir şey yok” ifadelerini kullandı.