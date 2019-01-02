Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da transfer çalışmaları bütün hızıyla sürerken, sarı-kırmızılılar daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba ile el sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yöneticiler, sadece Shangai Shenhua Kulübü’nden resmî onay bekliyor. Cimbom, Senegalli futbolcuyu 6 aylığına bedelsiz olarak kiralayacak. Bir başka golcü isim Alan Carvolho’nun işini bitiren Galatasaray’da ikinci ismin Demba Ba olması, kimileri tarafından eleştirilirken, bu transfer hamlesi bizzat teknik heyetin olumlu görüş ve raporları doğrultusunda yürütülüyor.

ATEŞ ÖRNEĞİ

G.Saray teknik heyeti, Demba Ba’nın da 2011-12’deki Necati Ateş etkisini göstereceğini düşünüyor. Şu an da sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan Necati Ateş, 32 yaşındayken devre arasında Antalya’dan transfer edilmiş, 15 maçta 8 gol kaydetmişti. Falcao gibi büyük bir yıldızın ismi transfer dedikodularında geçince, Demba Ba hamlesi taraftarların gözünde silik kaldı. Ancak benzer durum Shaqiri yerine Necati transferini yapınca da yaşanmıştı. Sonrasında Necati 18’nci şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olmuştu.

CENGİZ’DEN YENİ YIL MESAJI: Tek hedef şampiyonluk

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeni yıl mesajı yayınladı. O mesajdan dikkat çeken bölümler bu şekilde: Yaklaşık 11 aylık görev süremizde, 1 milyar 753 milyon lira ödeme yaptık. Buna rağmen, devraldığımız borcu, kur farkı ve faize rağmen 2,9 milyardan 2,7 milyar liraya indirdik. Hedefimiz, kişi ya da kurumlara bağlı olmadan sürdürülebilir mali yapı oluşturmak. 2018 yılının şampiyonu Galatasaray’dır! 2019 yılında 22. şampiyonluktan başka hedefimiz yoktur…

EREN'İN TALİBİ ÇOK

Galatasaray’da ilk yarının en çok gol atan oyuncusu olmasına rağmen, performansı beğenilmeyen ve satışına onay verilen Eren Derdiyok’un talipleri artıyor. Daha önce bazı İsviçre kulüplerinin radarında olan tecrübeli golcüyle Göztepe ile Almanya’nın Hannover 96 takımının ilgilendiği öğrenildi.