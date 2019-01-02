Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî güreşçimiz Metehan Başar, yaşadığı başarılarla çok daha iştahlı bir sporcu hâline gelmiş. Gazetemizin ‘Yılın Oscar’ları’ değerlendirmesinde 1 numaranın sahibi olan Başar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Elde ettiği başarılarla yetinmeyeceğini belirten Metehan, üst üste gelen iki dünya şampiyonluğundan sonra üçleme yapmak istediğini söyledi. Bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmak istediğini ifade eden 27 yaşındaki güreşçinin en büyük hayali ise 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyayı kazanmak. Genç sporcu bunun için çok sıkı çalışıyor, tatillerinde bile gittiği Sapanca’da her gün binlerce kulaç atıyor.

AMCAM DA GÜREŞÇİYDİ

Güreşle tanışmanız nasıl oldu?

“Babam güreş sporunu çok severdi. Onun isteği üzerine başladım. Amcam Hakkı Başar da millî bir güreşçi. 2003 yılında profesyonel olarak güreşle tanıştım. Amcam Hakkı Başar İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da antrenör olduğu için 2004’te 13 yaşındayken İstanbul’a geldim. O zamanlar benim akranım yoktu. Tesis imkânları da çok kısıtlıydı. Antrenörlerimle beraber kalıyordum. Şimdiki gibi muhteşem bir tesis yoktu. İlk geldiğim zamanlarda yeme içme bile kısıtlıydı. Tek bir odada kalıyorduk. Küçük yaştaydım ve bu zorluklar sebebiyle geriye de dönebilirdim ama içimdeki güreş sevgisi beni ayakta tuttu. “Şampiyon olmadan Sakarya’ya dönmeyeceğim” diyerek kendime söz verdim. Allah da bana bu günleri nasip etti.”

PES ETMEDİM

Bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmüş müydün?

“2006’da ilk defa millî takıma girdiğimde uluslararası çapta başarılı olabileceğimi hissetmeye başladım. 2013’ten itibaren artık kendime güvenim geldi. Ancak genç ve yıldızlar kategorilerinde pek başarılı değildim. Bu yüzden büyüklerde başarısızlık yaşamaktan endişeleniyordum. Sağ olsun babam, amcam ve antrenörlerim bana çok destek oldular. 2017’deki ilk dünya şampiyonluğumun habercisi o sene katıldığım turnuvalarda elde ettiğim derecelerdi. İlk iki dünya şampiyonasında elenmiştim ama 2017’ye hırslı gittim. Hem dünya şampiyonalarında artık kendimi gösterme isteği, hem de 2017’deki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyayı kıl payı kaçırmam beni çok hırslandırdı. Bu sayede Paris’te altını kazandım.”

STİLİM PATLAYICILIK

Minderde nasıl bir taktik izliyorsun?

“Benim stilim patlayıcılık ve savunma üzerine. Ama ben savunmayı atak yaparak sağlıyorum. Rakibimin ataklarını bu şekilde savuşturuyorum. Benim ana stratejim, rakibe puan vermeme üzerine kuruludur. Bu yüzden maçlarımın skorları genelde düşük olur. Aynı zamanda kondisyonuma da çok güvendiğim için maçlara atak başlayabiliyorum. Bu yüzden ilk etapta daha aktif başlamama rağmen müsabaka sonuna kadar tempomu koruyabiliyorum. Bu sayede maçlara daha avantajlı başlıyorum. Bu stratejiyi belirlememde amcam Hakkı Başar bana çok yardımcı oldu. Maçlarımı seyrederken bana hep dışarıdan müdahale ederek yapmam gerekenleri çok iyi anlattı.”

BAZI İDMANLARDA 5 KİLO KAYBETTİĞİM OLUYOR

Formunu nasıl koruyorsun?

“Güreş, sıklet sporu olduğu için kilomuz çok önemli. Ben 82-87 kilo aralığında güreşiyorum. Bunun altına inmek de üstüne çıkmak da eğer dikkatli olmazsanız çok kolay. Bazen çok ağır idmanlar yapıyoruz ve bu çalışmalarda 5 kilo verdiğim bile oluyor. O yüzden yediğime, içtiğime, yaptığım çalışmalara çok titiz yaklaşmam gerekiyor. Yani bizim aslında en büyük rakibimiz kilo. Çünkü eskiden maçtan bir gün önce tartıya gidilirdi. Şimdi ise müsabakadan 3 saat önce tartıya giriyoruz. Dikkat etmezsek bir senelik çalışmalar bile boşa gidebilir. Çalışma, beslenme ve dinlenme bizler için çok önemli.”

TESİSLERİMİZ HARİKA

Kulübünün sana sunduğu imkânlardan memnun musun?

“Tesislerden ve çalışma şartlarımızdan çok memnunuz. Bize bu imkânları sağlayan en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile kulüp başkanımız Celalettin Deniztoker ve Güreş Şube Sorumlusu Enver Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki tesis Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Hatta dünyada böylesini bulmak çok azdır. Sadece güreş değil, bir çok spor şubesi burada çalışıyor, konaklıyor. Bütün imkânlara sahibiz. Burada çok büyük bir emek var. Bu tesislerden daha çok şampiyonlar çıkacağından eminim. Benim şampiyonluklarımdaki en büyük etkenlerden biri bu tesistir.”

YÜZMENİN BÜYÜK FAYDASINI GÖRDÜM

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ailesinin göl kenarında bir restoranı olduğunu belirten Metehan Başar “Orada babam bana antrenman yaptırırdı. Günde ortalama 10 bin kulaç atarak yüzerdim. Yani altyapımı yüzme sayesinde aldığım için hem kondisyon hem de fiziğim açısından büyük faydasını gördüm. Şu andaki oyun stilim de kondisyon üzerine olduğu için, vaktiyle yüzerek kazandıklarımın bugün meyvesini yiyorum diyebilirim. Tatillerimde bile hâlâ Sapanca’ya giderek her gün binlerce kulaç atıyorum” dedi.

ÜÇLEME SONRASI TOKYO

Mayıs ayında Avrupa Şampiyonası, ağustosta da Avrupa Oyunlarının olacağını hatırlatan Metehan Başar, “Eylül ayında ise Dünya Şampiyonası başlayacak. Bu üç turnuvada da başarılı olmayı çok istiyorum. Üst üste 3. defa dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Hırsımı ve isteğimi koruyorum. Daha çok çalışıyorum. En önemli hedefim ise olimpiyatlar. Eylülde yapılacak Dünya Şampiyonası’nda elde edeceğim derece olimpiyatlara katılıp katılmayacağımı belirleyecek. Dünya Şampiyonası’nda yine başarılı olacağıma ve ülkemi olimpiyatlarda temsil edeceğime inanıyorum” diyerek iddiasını ortaya koydu.

METEHAN ÇOK ÇALIŞKAN

∂ İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da 15 yıldır antrenör olarak görev yapan eski millî güreşçi Şeref Tüfenk “Metehan buraya 13 yaşında geldiğinde büyük bir güreşçi olacağını bana hissettirmişti. Çok çalışkan ve azimli biri. Buraya ilk geldiğindeki zorlu şartlara hiç aldırmadan inatla çalıştı ve başardı, üst üste iki dünya şampiyonluğu kazandı. Şimdi daha çok çalışıyor. Büyük bir güreşçi olduğunu her gün gösteriyor. Olimpiyatlarda ondan beklentimiz çok yüksek” dedi.