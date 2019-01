Türkiye Gazetesi

Golcü transferinde Beşiktaş’ın 1 numaralı hedefi olan Burak Yılmaz hakkında çok çarpıcı bir açıklama geldi. Üstelik bu açıklamayı yapan kişi Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz’dı... Oğlunun her transferinde söz sahibi olmasıyla bilinen Baba Yılmaz, Karadeniz gazetesine yaptığı açıklamada “Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ diyebilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon avronun üzerinde bir paradan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Burak ve benim için Trabzonspor’un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon’dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız” ifadelerini kullandı.

"YUVAMA DÖNDÜM"

Trabzon’daki evini boşaltan, son model aracını da çekiciyle İstanbul’a götüren golcü oyuncunun yakın çevresine de “Yuvama döndüm” dediği öğrenildi. Burak’ın transferin gerçekleşmesi durumunda siyah-beyazlı kulüpten yarım sezon için 1,2 milyon avro, gelecek sezon için de 2,8 milyon avro kazanacağı öğrenildi. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor’u Türkiye Futbol Federasyonu’na şikâyet eden Burak Yılmaz, 4 Ocak’a kadar ödeme alamaması hâlinde serbest kalacak. Böylece Beşiktaş, Burak Yılmaz transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmiş olacak.

Burak Yılmaz gelemez!

Burak’ın Beşiktaş ile anlaştığı haberi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giden taraftarlar “Kinini bilmeyen namusunu bilmez, Burak Beşiktaş’a gelemez!” yazılı pankart astı. Taraftarların bu tepkisi üzerine Beşiktaş yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.