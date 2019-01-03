Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de gözler yeni transferlerde. Gündemdeki sıcak isim ise hiç kuşkusuz Beşiktaşlı Tolgay Arslan. İstatistiklere önem veren ve hücum futbolunu seven Ersun Yanal, Tolgay Arslan konusuna çok sıcak baktığını yönetime bildirdi. Yanal, oyun tarzına uygun olduğunu düşündüğü gurbetçi oyuncunun özellikle orta alanda Mehmet Ekici ile güçlerine güç katacağı görüşünde. Ligin ikinci yarısında kafasındaki oyun şablonunu rakip alana yıkma üzerine kuran Ersun Hoca, kadroda Tolgay gibi bir oyuncunun olması halinde hem topa hem de oyuna hükmedebileceklerini düşünüyor.

Gücümüz taraftarımız

Öte yandan dün futbolcularını toplayan Yanal, “Bu takım 35 bin 801 seyirci ortalamasına oynuyor, 17. sırada olan bir takımın seyircisi bu. Geçen yıldan yaklaşık yüzde 20 daha fazla seyirci gelmiş, takımına sahip çıkmışlar” derken, “Kötü tabloyu tersine çevirmek bizim elimizde. Ama bunu yapmak için sağlam bir karaktere ihtiyacımız var. Şu anda en büyük gücümüz taraftar. Bu her alanda 1-0 önde başlamamıza neden olur. Çünkü büyük bir güçtür, bu çok az camiada rastlanan bir güçtür. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Sadece skor olsaydı bu insanlar buraya gelmezdi” hatırlatması yaptı.

BUGÜN ÖZÜR DİLİYOR

Volkan dönüyor

Fenerbahçe’de sezon ortasında kadro dışı bırakılan Volkan Demirel affedildi. Tecrübeli futbolcu bugün 11.00’de, Dereağzı’nda düzenleyeceği basın toplantısıyla özür dileyecek. Volkan’ın menajeri Erdinç Şehit oyuncunun toplantı sonrası takıma katılarak Antalya kampına gideceğini duyurdu. 37 yaşındaki Volkan bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 resmî maçta kalesinde 5 gol görmüştü.

BELEK'E GİDİYORLAR

Kamp başlıyor

F.Bahçe ikinci yarı hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla başladı. Futbolcular top kapma ve pas çalışması sonrası hücum ve defans organizasyonları gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler bugünkü idman sonrası 1 haftalık kamp için Antalya Belek’e gidecek. Kanarya, kamp sırasında 11 Ocak’ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile özel bir maç yapacak.