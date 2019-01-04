Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Gönül verdiği takımla yeniden buluştuğunu vurgulayan Burak Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileriye doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de internet sitesinde yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.