Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta merakla beklenen forvet transferi tamamlandı ve Burak Yılmaz, Trabzonspor’dan Kara Kartal’a transfer oldu. Teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği yıldız oyuncu, bordo-mavili takımdan alacaklarının büyük kısmından vazgeçti ve Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yıldız golcü de resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 11 yıllık aranın ardından yeniden Beşiktaş forması giyeceğini ilk ağızdan duyurdu.

GÜVENE LAYIK OLACAĞIM

Açıklamasına “Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır” sözleriyle başlayan 33 yaşındaki golcü şöyle devam etti: “Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım...”

SAYGIYLA KARŞILIYORUM

Beşiktaş formasını yeniden giymesini sağlayan başta Trabzonspor’dan eski hocası Şenol Güneş olmak üzere kendisine inanan herkese teşekkür eden Burak Yılmaz, “Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş’ımız için mücadele edeceğim” sözlerini kullandı.

KAMPA KATILIYOR

Bugün Antalya kampına katılacak olan yıldız golcü, imza attıktan sonra Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte basın mensuplarının karşısına çıkacak. Beşiktaş’ın Burak Yılmaz’a yıllık 2,5 milyon avroya karşılık gelen Türk Lirası sözleşmesi üzerine anlaşmaya vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların 1,5 yıllık bir sözleşme yapacağı öğrenilirken, gelecek sezon performansına göre 1 yıllık opsiyonu da anlaşmaya dahil edildi.

KARARI YÖNETİM VERİR

Beşiktaş’ın transfer etmek için Fenerbahçe ile çekiştiği Yeni Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar, topu yönetime attı. Süper Lig’in ilk yarısında gösterdiği performansla transfer döneminin en önemli ismi hâline gelen 26 yaşındaki oyuncu, “Transfer konusunda çok konuşmak istemiyorum ama iki büyük camia benimle ilgileniyor. Bunu herkes biliyor, ben de bunun farkındayım. Benim adıma gurur verici bir şey. Süreci benden önce değerlendirecek bir yönetim ve başkanımız var” dedi.

ABDÜLKADİR'LE BİRLİKTE EV BAKTI!

Beşiktaş’a transferi gerçekleşen Burak Yılmaz, İstanbul’a geldi. Birçok futbolcunun da oturduğu Acarkent’te ev bakmaya gelen yıldız forvetin yanında bir başka yıldız Abdülkadir Ömür de vardı. Burak Yılmaz burada bir süre ev baktıktan sonra yine Abdülkadir’le birlikte siteden ayrıldı.