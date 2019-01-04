Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski futbolcu Serhat Akın, katıldığı radyo programında Fenerbahçe, transferler, Volkan Demirel, Ersun Yanal ve Ali Koç için açıklamalarda bulundu. İşte Serhat Akın'ın yaptığı ve Fenerbahçe'nin transferini de resmen ilan ettiği o açıklamalar...

FENERBAHÇE'NİN VOLKAN'A İHTİYACI VAR

Fenerbahçe'nin Volkan'a çok ihtiyacı var. Takımda masaya yumruğunu vuracak adam yok. Volkan sahada, oynasa da oynamasa da, bunu yapar. Tüm takımı ateşler. Volkan'ın affedilmesi çok önemli. Kendisiyle mesajlaştım. Çok mutlu olduğunu söyledi. Problemler her zaman olur, çözmek önemliydi' diyor. İki taraf da çok iyi bir şey yaptı. Aziz Yıldırım olsaydı affedilmezdi.

FENERBAHÇE EMRE MOR İLE İLGİLENMİYOR

Fenerbahçe, Emre Mor'la ilgilenmiyor çünkü problemli, Fenerbahçe'nin en son ihtiyacı sorunlu oyuncu. Ozan Tufan'ın Celta Vigo'ya gitmesi imkânsız. Oynamadı. Türkiye'de büyük takımlara ve Avrupa'ya gitme şansı yok. Anadolu'da bir takıma gidip, yeniden kendini ispatlamalı.

ÇİM BİÇMEK GEREKİRSE ONU DA YAPARIM

Fenerbahçe'de bana ihtiyaç varsa, para konuşmadan gelirim. Tesislerde çim biçmek gerekirse onu da yaparım. Direkt gelirim. Başkan Ali Koç'la konuşmam oldu Belçika'da. 2 gün birlikteydik. Orada da beni seviyorlar. Anderletch'te oynadım.

ALİ KOÇ'UN YÜKÜ ÇOK AĞIR

Bir yönetici tarafından çağrıldım. Locada bekletildim, görüşme olmadı. Ali Koç'un yükü çok ağır. Enkaz devraldı. Çok yoğun. Bir şey yapılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin izleme ekibi yok. Ben bunu yapabilirim. İngilizce ve Almanca biliyorum. Fenerbahçe neden Diagne gibi oyuncuları bulmasın.

FENERBAHÇE'YE ZAMAN KAYBETTİRDİ

Ersun Yanal, ''Fenerbahçe söz konusu ise gerisi tefaruattır'' dedi. Sonrasında sözleşme süresiyle ilgili konuşmaları çok uzatarak Fenerbahçe'ye zaman kaybettirdi. Teknik direktör çok önemlidir; Fenerbahçe formasını ağırlığını bu oyunculara anlatmalı.

TOLGAY'IN FENERBAHÇE'DE GÖNLÜ VAR VE GELECEK!

Tolgay Fenerbahçe'ye gelebilir, tam Fenerbahçe'nin istediği oyuncu. Fenerbahçe'de gönlü var. Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'ye gelmek istedi. O dönemde Şenol hocayla, oynatılmadığı için sorun yaşıyordu. Ama ben 'gelme, doğru zaman' değil" dedi. O zaman Beşiktaş'ta kalmalıydı. Şu anda Fenerbahçe'ye gelmeli. Doğru zaman. Ve gelecek.

ERSUN YANAL ONU ÇOK İSTİYOR

Ersun Yanal onu çok istiyor. Jailson toplayıcılık işin yapar, Tolgay önde de oynayabiliyor, iki yönlü, Jailson'la çok iyi ikili olacak. Fenerbahçe, Tolgay'dan küçük çaplı bir kahraman oluşturur.