Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, Al İttihad takımının Garry Rodrigues'i 10 milyon Dolar'ın üzerinde bir fiyata göndermesi halinde, 10 milyon Dolar'ın üzerindeki rakamın yüzde 20'sinin kendilerine ödeneceğini de duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize ödeyecektir" denildi.

GARRY RODRİGUES'DEN GALATASARAY'A VEDA

Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues, Galatasaray'a veda etti.

10 milyon 250 bin Dolar'lık bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı veren Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bana gönülden inanan, hep destekleyen Fatih hocama büyük bir parantez açmak istiyorum. Saha içinde ve dışında tecrübesiyle tüm takıma kattıkları için kendi adıma büyük bir teşekkürü borç bilirim. Birlikte birçok zafer, kupalar kazanmayı çok isterdim ancak hayat bazen yeni hikayeler gerektiriyor. Yeni bir serüvene başlayacağım ama Galatasaray hikayesi benim için asla bitmeyecek. Her zaman sarı kırmızıyı destekleyecek ve sevdalı kalacağım. Unutulmayacak nice zaferlere..."