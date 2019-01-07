Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş stoperdeki açığını Hollanda’da PSV forması giyen Nicolas Isimat-Mirin’i renklerine bağlayarak kapattı. Fransız savunmacı, 27 gibi genç sayılabilecek bir yaşta ve oldukça düşük bonservis bedeliyle (350 bin avro) kadroya katılınca soru işaretleri de beraberinde geldi. Üstelik siyah-beyazlılar Mirin için sezon başında girişimde bulunmuş ancak PSV, 5 milyon avro isteyince bu transfer gerçekleşmemişti. Ancak bu sezon PSV’nin teknik direktörü Mark van Bommel’in yaptığı açıklamalar, Nicolas Isimat-Mirin’in piyasasını bir anda düşürdü.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Bommel’in “Taktiği açıkça anlatıyorum ama Mirin anlamıyor ve buna uymuyor” sözlerinden sonra Fransız oyuncu ayrılmayı kafasına koydu. Kendisini yeniden ispatlamak için büyük bir kulübe gitmek isteyen Mirin, Beşiktaş’la görüşmesi için menajerine talimat verdi. Mark van Bommel ve Mirin’in yaşadığı krizden kârlı çıkan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar görüşmeler sonrası Fransız oyuncu için PSV ile kısa sürede el sıkıştı. Böylelikle sezon başında 5 milyon avro piyasası olan Mirin 350 bin avroya Beşiktaş’ın oldu.

TOLGAY KALACAK!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya Beşiktaşlılar Derneğinde önemli açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile Fenerbahçeli Şener Özbayraklı’nın takası konusunda gelen soru üzerine Orman “Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş’ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor” cevabını verdi.

Beşiktaş=Türkiye

Takım hakkındaki eleştirilere de değinen Orman “Beşiktaş ile Türkiye çok benziyor. Yukarı çıktığında aşağı çekenler oluyor. En çok da camiamızda bunu görmem beni üzüyor. Bizim bütün amacımız Beşiktaşlıları mutlu etmek. Altı ay öncesine kadar Türkiye ekonomisini yönetmeye beni aday gösteriyorlardı” ifadelerini kullandı.

1 NUMARA BENİM!

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius, Antalya kampında basın mensuplarının karşısına çıktı. Fabri’nin geri döneceği iddiaları sorulan Karius “Yazılıp çizilenleri dinleseydim çoktan Liverpool’a dönmüştüm. Çok iyi kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek biri değilim. Şu anda bir numaralı kaleci benim” diyerek tavrını ortaya koydu. Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu belirten Alman eldiven “Harika şartlarda çalışıyoruz. Birliktelik içerisinde çok iyi şekilde hazırlanmaya gayret ediyoruz. Ligin ikinci yarısı bizim için zor olacak. İlk yarıda çok puan kaybettik. İkinci yarıda bunu toparlayabilmek için çok iyi performans ve iyi bir seri yakalamak zorundayız. Ancak bu şekilde zirveyi yakalayabiliriz” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Devre arası kamp çalışmalarına Antalya’da devam eden Beşiktaş’ta futbolcular dün önce laktak testinden geçti, akşam da idmana çıktı. Isınma koşuları, istasyon çalışmaları ile başlayan akşam antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

CORINTHIANS DEVREDE

Kartal’ın Şilili stoperi Enzo Roco için Brezilya iddiası ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan haberde, 26 yaşındaki oyuncunun menajerler aracılığıyla Corinthians’ateklif edildiği yazıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ise Roco’nun takımda kalmasını istediği biliniyor.

LİSTEDE DÖRT İSİM VAR

Golcü ve stoper transferlerini bitiren Beşiktaş gözünü sağ bek takviyesine çevirdi. Siyah-beyazlıların gündeminde Rayo Vallecano forması giyen Advincula, Gençlerbirliği’nden Ahmet Oğuz, Lazio’dan Patric Gabarron ve Lyon’dan Rafael bulunuyor.