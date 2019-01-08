Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak maçlarda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenen organizasyon A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

Organizasyona Adana Demirspor’dan Berk Yıldız, Tayyib Talha Sanuç, Erdal Öztürk ve Adil Demirbağ davet edildi.