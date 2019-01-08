Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Yurolig’in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya’nın Khimki takımına konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, normal süresi 72-72 sona eren maçın uzatmalarında rakibine 84-78 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, ikinci yenilgisini aldı. Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a konuk olan Anadolu Efes ise parkeden 79- 58’luk skorla galip ayrıldı.