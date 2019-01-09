Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, takviyelere devam ediyor. Siyah-beyazlılar İtalya Serie A’da Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi de renklerine bağlıyor. Başkan Fikret Orman önceki gün kurmaylarıyla birlikte gittiği İtalya’da sonuca hızlı yaklaştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği sağ bek transferini bitirmek için yola çıkan Orman ve ekibinin listesinde Bereszynski’nin yanı sıra Roma’da forma giyen Rick Karsdorp da bulunuyordu. Ancak, geçen sezon çapraz bağları yırtılan Hollandalı Karsdorp’un sıkıntılarını tam olarak atlamaması yüzünden ibre Bartosz Bereszynski’ye döndü. Polonyalı futbolcuyla yapılan görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlandı.

BONSERVİSİ EL YAKTI

Bereszynski de gelişmelerin ardından Beşiktaş’ın sosyal medya hesabını takip ederek kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti. Sampdoria kulübü, sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Polonyalı sağ bek için 7 milyon avro civarında bonservis bedeli belirleyince siyah-beyazlılar kiralama teklifinde bulundu ve pazarlık sonucu büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferdeki tek pürüz kiralık süresi oldu. Beşiktaş, Polonyalı oyuncunun kiralık süresini 1,5 yıl isterken İtalyan ekibi yarım sezonda ısrar etti. Bu durumun kısa sürede netleşeceği Bartosz Bereszynski’nin Antalya kampına katılacağı öğrenildi.