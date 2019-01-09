Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısında beklenenin altında kalan ve ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Göztepe, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. İzmir temsilcisi, geçmiş sezonlarda da gündemine gelen Serdar Gürler’i bu kez kadrosuna kattı. La Liga ekiplerinden Huesca’da forma giyen milli yıldız, 1,5 yıllığına kiralandı. Serdar’ın birkaç gün içerisinde Antalya’ya giderek takımın kampına katılacağı bildirildi. Kariyerine Fransa’nın Sochaux takımında başlayan Gürler; Elazığspor, Trabzonspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’da top koşturdu. Her iki kanatta da görev yapabilen Serdar, geçen sezon Osmanlıspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından La Liga’ya transfer olurken, İspanya’da toplam 18 maçta forma giydi.

Ghilas sürprizi

İlk yarıda forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Göztepe’de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılan, lisansı askıya alınan ve elden çıkarılmaya çalışan Ghilas, Teknik Direktör Kemal Özdeş’in raporu doğrultusunda kamp kadrosunda dahil edildi. Özdeş’in aldığı karar ise taraftarların büyük çoğunluğunu memnun etmedi.