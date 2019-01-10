Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 18.00'de Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
10.01.2019 - 22:47 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Etiketler : Fenerbahçe,
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P.
1
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17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
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2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
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8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
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-8
16
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Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
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Akhisarspor - Beşiktaş
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1/20/2019
Antalyaspor - Kayserispor
1/20/2019
Bursaspor - Fenerbahçe
1/20/2019
Yeni Malatyaspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
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9
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4
20
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6
31
5
Hatayspor
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8
5
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20
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10
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6
Osmanlıspor
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9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
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8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
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6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
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6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
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5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
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Afjet Afyonspor
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