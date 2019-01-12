Çorum Belediyesi sponsorluğunda, Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi. Milli güreşçi yarın finalde Fatih Çakıroğlu ile karşı karşıya gelecek. 
Şampiyonada bugün gündüz seansında 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen güreşçiler şöyle: 

57 kilo: 
Ahmet Duman 
Ahmet Peker 

70 kilo: 
Mustafa Kaya 
Serhat Arslan 

97 kilo: 
Fatih Yaşarlı 
Baki Şahin 

125 kilo: 
Taha Akgül 
Fatih Çakıroğlu 