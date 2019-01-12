Çorum Belediyesi sponsorluğunda, Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi. Milli güreşçi yarın finalde Fatih Çakıroğlu ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonada bugün gündüz seansında 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen güreşçiler şöyle:
57 kilo:
Ahmet Duman
Ahmet Peker
70 kilo:
Mustafa Kaya
Serhat Arslan
97 kilo:
Fatih Yaşarlı
Baki Şahin
125 kilo:
Taha Akgül
Fatih Çakıroğlu