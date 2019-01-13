Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Mali Savcılığı’nın Takeda’ya yönelttiği suçlamaların odağında, 2020 Yaz Olimpiyatları adaylık sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiası var. Takeda, Tokyo’nun adaylığı öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki defa Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyor. Takeda’nın, finalde İstanbul ile yarışan Tokyo’nun 2020 Yaz Olimpiyatlarını kazanması için Ortadoğulu ve Afrikalı delegelerin oylarını Tokyo lehine çevirttiği iddia ediliyor. 2014’ten beri aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) pazarlama bölümünün başı da olan Takeda hakkında IOC etik komisyonunda bir soruşturma başlattığı belirtiliyor. Takeda ise suçsuz olduğunu savunarak, “Bu dava Tokyo Olimpiyatları’nı destekleyenler arasında büyük bir endişeye yol açtı. Ancak ben üzerimdeki şüpheleri temize çıkarmak için soruşturmayı yürütenlerle işbirliği yapmaya devam edeceğim” dedi.