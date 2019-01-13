Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Gheorghe Hagi’nin 20 yaşındaki oğlu Lanis Hagi, Belek turizm merkezinde basın toplantısı düzenledi. İlk kez basın toplantısı düzenlediğini ifade eden Lanis Hagi, bunu Türkiye’de yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kamp döneminden dolayı takım olarak zor bir dönem içinde olduklarını kaydeden Hagi, “Her şeyi iyi yapmaya çalışıyoruz. Kamp döneminde birçok maç oynayacağız. Bu şekilde tempoyu yakalarız diye düşünüyorum. Bizim için önemli olan Ligdeki başarımız. Bizim için Play Off’a girip oynayacağımız 5 maç var. Kap döneminde yüzde yüz hazır olarak dönmek istiyoruz. Hedefimiz budur” dedi.

Fiorentina’da fazla oynama şansı bulamadığını ifade eden Lanis Hagi, şuanki takımından mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin her aman oyun oynamak isteyen bir oyuncu olduğunu kaydeden Hagi, “2018’i çok iyi geçirdik. istatistiklerde bunu gösteriyor. Kulübe de teşekkür ediyorum. Bana bu konuda büyük bir yatırım yaptılar. Umarım onları her konuda mutlu ederim diye düşünüyorum” diye konuştu. İlerleyen zamanlarda mutlaka bir adım atması gerektiğini söyleyen Hagi, “O adımı nereye atacağımı bilmiyorum. Türkiye’de doğduğum için Türkiye’de oynamak isterim. Ama ne olacağını zaman gösterir” ifadelerini kullandı. ‘Hagi’ isminin Türkiye’de önemli olduğunu bildiğini belirten Lanis Hagi, “Galatasaray tabii ki çok büyük bir kulüp. Avrupa da başarı gösteren kulüp. Gelecek ne gösterir bilemiyorum. Ama hiçbir zaman Galatasaray’a hayır demem” dedi.