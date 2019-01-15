Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Devre arasında Burak Yılmaz ile Isimat-Mirin’i transfer eden, Babel’i Fulham’a gönderen; Gökhan Töre, Tolga Zengin, Vagner Love ve Tolgay Arslan’ı kadro dışı bırakan Beşiktaş’taki hareketlilik devam ediyor. Yönetim bir sol kanat oyuncusu ile bir sol bek transferi için yoğun mesai harcıyor. Babel’in yerine yapılacak sol kanat transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenilirken, iki isim öne çıkmış durumda. Siyah-beyazlılar, Yevhen Konoplyanka için çalışmalara başladı. Alman ekibi Schalke’de forma giyen Ukraynalı futbolcu için menajerler düzeyinde temasa geçti. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon başında yaşadığı kasık kas yırtılması nedeniyle bir aya yakın bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Schalke’de 14 maçta görev yapan Konoplyanka gol atamazken sadece bir asist yapabildi.

MUHAYER TAMAM

Sol kanat için diğer aday ise Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen Marko Pjaca... Konoplyanka transferi gerçekleşmediği taktirde rota Hırvat futbolcuya dönecek. Pjaca bu sezon ligde 16 maçta forma giydi, bir gol ve bir asistle mücadele etti. Öte yandan siyah-beyazlılar, Almanya’da Fortuna Düsseldorf’un ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay ile anlaştığı. Yönetimin bu transfer için Alman ekibine 200 bin avro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor. Sağ bek transferi için ise listede üç isim var. Sivasspor’dan Douglas, Atalanta’dan Berat Djimsiti ve Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski ile görüşmeler sürüyor. Şu anda Sivaspor’un Brezilyalısı Douglas’ın transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

ALTYAPI İÇİN DEV PROJE

Beşiktaş Kulübü, altyapıdaki sporcuların gelişimleri, performansları sağlanacak detaylı maç ve analiz raporlar sayesinde en üst seviyeye çıkarılması için Belçika merkezli analiz şirketi SoccerLAB ile iş birliği yaptı. Yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak yaptığı açıklamada “SoccerLAB, Belçika futbolunun küllerinden doğmasını sağlayan sebeplerinden biridir. Bu anlaşma sayesinde Beşiktaş’ın Türk futboluna çok önemli değerler katacağına inanıyorum. Oyuncu geliştirmemiz daha hızlı olacak” diye konuştu.

GEREĞİ YAPILACAK

Kadro dışı kalan Vagner Love’un, Brezilya’da bir radyoda Beşiktaş hakkında “Kendi taraflarında bir karakter eksikliği var” demesine büyük tepki var. Beşiktaş’ın iletişimden sorumlu yöneticisi Candaş Tolga Işık “Ekmeğini yediği camiaya dil uzatan Love için disiplin süreci başlatıldı. Gereği yapılacak” dedi.

EY MALATYA İSTİYOR

Beşiktaş’ta Antalya kampına götürülmeyen isimlerden sadece birine resmi teklif geldi. Kaleci Tolga Zengin’e Evkur Yeni Malatyaspor’un talip olduğu ancak tecrübeli oyuncunun Beşiktaş’ta kalmak istediği öğrenildi. Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Vagner Love ise Tolga Zengin gibi tesislerde takımdan ayrı olarak çalışmaya devam ediyor.