İtalya Süper Kupası finalinde Juventus ile Milan, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da eşitliği bozamadı. İkinci yarıda daha etkili olan taraf Juventus’tu. 61. dakikada Juventus’un süperstarı Cristiano Ronaldo fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Juventus kupayı müzesine götüren ekip oldu. Öte yandan Milan’da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken performansıyla göz doldurdu.
İtalya Süper Kupası Juventus’un
17.01.2019 - 00:41 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Süper Kupası finalinde Juventus, Milan’ı Cristiano Ronaldo’nun golüyle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Etiketler : İtalya Süper Kupası,Juventus,
598619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/598619.aspx
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A.
P.
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Başakşehir
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10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
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8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
1/25/2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1/26/2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
1/26/2019
Kayserispor - Bursaspor
1/26/2019
Göztepe - Galatasaray
1/27/2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
1/27/2019
Sivasspor - Trabzonspor
1/28/2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
1/28/2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
1/28/2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
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4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
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4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
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0
2
15
7
53
-46
-1