Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Bu bir başarı hikâyesi! Bu şu anda ekonomik manada çok zor günler geçiren kulüplerin kurtuluşu anlamında doğru model aslında. Altyapıda yetiştir ve Avrupa’ya pazarla! Evet dünün sıcak gelişmesi Ozan Kabak’ın Stuttgart’a transferinden bahsediyoruz. Tarihler 18 Eylül 2018’i gösterdiğinde bir çocuk girdi sahaya. Fatih Terim’in risk alıp güven duyup şans verdiği Ozan’dı o. Deyim yerindeyse bıyıkları yeni terleyen genç stoper o formayı bir aldı bir daha da bırakmadı. Hem de önünde milyon avrolara oynayan isimler olmasına rağmen. Hataları yok muydu? Vardı ama hızı, savaşçı mücadelesi ve Aslan yürekli olması takdir gördü ona fazlasıyla kredi kazandırdı. Hata yaptığında bile taraftarın alkışlarla destek verdiği Ozan Kabak ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde de süre aldı. Dört maçta ter döken 19’luk stoper Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

VETO ETMİŞTİ AMA...

Roma ve bazı kulüplerin ilgilendiği ve 9 milyon avroları gözden çıkardığı genç Aslan için Stuttgart 10 milyon avro teklif etmişti. Fatih Terim de erken olduğunu düşünerek şimdilik bu transferi “veto” etmişti. Ancak Alman ekibi rakamı 11 milyon avroya çıkardı. Acil ve sıcak paraya ihtiyacı olan Galatasaray yönetimi de Stuttgart ile anlaştı. Burada Ozan Kabak’ın bir defa daha takdir edildiği nokta; sözleşmesinde 7,5 milyon avroya serbest kalma maddesi olmasına rağmen bunu devreye sokturmadan kulübüne daha fazla ücret kazandırmasıydı. Dün saat 14.14 itibarıyla da Galatasaray resmi sitesinden Ozan Kabak için Stuttgart ile görüşmelerin başladığı KAP’a bildirildi. Ozan Kabak dün uzun süre Twitter’da Trend Topic oldu ve sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek gördü.

KAYA KİRALANDI

Ozan Kabak’ı çok iyi bir rakama satan ve kulübe önemli bir gelir sağlayan yönetim, stoper konusunda B planını devreye soktu... Genç oyuncunun satılmasının ardından bu bölgede doğan boşluğu gidermek için harekete geçen yönetimin hedefinde geçtiğimiz sezon Çekya ekibi Sparta Prag’a satılan Semih Kaya vardı. Galatasaray’ın altyapısından yetişen ve önemli hizmetlerde bulunan tecrübeli stoperin sezon sonuna kadar kiralandığı öğrenildi. Ki bu hamle Serdar Aziz konusundaki Terim’in duruşunun devam edeceğini gösterdi... Hatırlanacağı gibi, Fatih Hoca, devre arasında Serdar Aziz’in durumu konusunda çalışma kültürlerine uymadığını söylemişti. Serdar Aziz de yönetimin satış kararı ve Terim’in sözlerinin ardından içeride 1,8 milyon avroyu bulan alacaklarının ödenmesini istemişti.

YABANCILIK ÇEKMEYECEK

Ozan Kabak’ın yeni takımı Stuttgart, Bundesliga’da şu anda 16. sırada. Takım değeri 161 milyon avro olan ve Markus Weinzieri’nin teknik adamlığını yaptığı Alman takımında Mario Gomez, Andreas Beck gibi Beşiktaş’tan tanıdığımız isimler var. Gurbetçi oyuncu Berkay Özcan da orada. Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar Ozan’ın transferine mutlu oldu. Bazı taraftarlar “Kulübe ekstra 4,5 milyon avro daha fazla kazandıran Aslan Yürekli Çocuk!” “Taraftar olarak sana (ki varsa) hakkımız helal, yolun da açık olsun Ozan.” “Dört ay süre almak ve ardından 12 milyon avroya Bundesliga’ya gitmek büyük iş.” mesajlarını attılar.

TERİM İKNA ETTİ

Suudi Arabistan ekibi El-İttihad’a gitmesi söz konusu olan Younès Belhanda teknik direktör Fatih Terim’le görüştü ve yuvada kaldı. Bonservisi için 9 milyon avroya kadar çıkılan Faslı oyuncuyu kulüpte tutmak içinyaklaşık 4 milyon avro civarındaki yıllık ücretine ayrıca zam yapılacağı ifade edildi. Bilindiği gibi Terim, Rodrigues’in satışını da istememişti.

TEK TARAFLI FESİH

Galatasaray’a 2014 yılında 4,75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak tarihin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Tarık Çamdal, sözleşmesinin bitimine beş ay kala sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Toplam 24 maça çıkan ve skora katkısı olmayan sağ bekin bu sezonki garanti ücreti 1 milyon 605 bin avroydu. Tarık Çamdal’ın Aslan’a toplam maliyeti 11 milyon 914 bin avro oldu.

OYUNA GİRMEDEN

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’a transfer olan Garry Rodrigues, ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü. İkinci yarıda saha kenarında ısınmaya başlayan Rodrigues, 56. dakikada hakemle tartışmaya girdi. Önce sarı kartla cezalandırılan yıldız oyuncu, itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.