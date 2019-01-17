Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla Akhisar deplasmanına hazırlık tamamlandı. Çalışmaların kondisyon ve taktik çalışmaları olduğu öğrenildi. Antrenmanın sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladığı kaydedildi. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00’da özel uçakla İzmir'e, ardından kara yolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.

KAMP KADRASU BELLİ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 20.30’da Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak maçın kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın."