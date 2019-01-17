Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takıma katkı sağlayacak ve kendilerine güç katacak oyuncular transfer edeceklerini söyledi. Ravcı yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında yakaladıkları başarı ivmesini devam ettirmek istediklerini belirtti. Ara transfer döneminde çoğu takımın transfer yaptığını aktaran Ravcı, şöyle devam etti: "Zor bir ikinci yarı bizi bekliyor, bunun farkındayız. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Şunu çok iyi biliyoruz, hiçbir zaman vazgeçmeyen bir takımı yenmek çok zordur. Takım olarak bu ruhu yakaladık. Taraftarımız endişe etmesin bu takıma fayda sağlayacak ve bize güç katacak oyuncular alacağız." Ali Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 yendiklerini hatırlatarak, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hafta sonu ise ligin güçlü rakiplerinden Göztepe'yi konuk edeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle 3 puan alıp ligin ikinci yarısının ilk maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ben bütün taraftarlarımızı bu karşılaşmada takımımızı desteklemeleri için stadımıza davet ediyorum." diye konuştu.
Ali Ravcı: "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
17.01.2019 - 13:42 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı; "Taraftarımız endişe etmesin, bu takıma fayda sağlayacak ve bize güç katacak oyuncular alacağız" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mlatyaspor,Bodrumspor,futbol,
598718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/598718.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1