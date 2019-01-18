Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ara transfer döneminde Burak Yılmaz ve Isimat Mirin’den sonra Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı son isim Muhayer Oktay oldu. Yönetimin gençleştirme politikası kapsamında transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu, böylelikle Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz gibi isimlerin arasına eklendi. Siyah-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf’un ikinci takımından renklerine bağladığı 19 yaşındaki oyuncu için Alman ekibine 210 bin avro yetiştirme bedeli, Muhayer Oktay’a ise ayda 8 bin avro ödeyecek. Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki Muhayer’in meziyetleri saymakla bitmiyor. Almanya Hagen doğumlu olan genç futbolcu hem 10 numara hem de santrforda görev yapabiliyor. Her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesi onu farklı kılan unsurlardan biri.

AVANTAJI GÜNEŞ

Hücumcu yapısına rağmen geriye gelip savunmaya yardımcı olması da dikkat çeken özelliklerinden biri. Sık sık kaleyi yoklayan, takım arkadaşlarına bolca asist yapan Muhayer, oyun stili olarak eski millî futbolcu Yıldıray Baştürk’ü andırıyor. Ayrıca çabukluğu sayesinde rakiplerini kolayca ekarte edebilme özelliği var. Topu saklama mahareti de oldukça yüksek olan genç oyuncunun en belirgin özelliklerinden biri ise sorumluluk almaya hevesli yapısı. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen takıma liderlik yapabilmesiyle takdir topluyor. Eksikleri ise topla fazla oynamak istemesi ve uzun mesafede hızının azalması. Şenol Güneş gibi gençleri parlatmasıyla bilinen bir hocayla çalışacak olması ise Muhayer Oktay’ın en büyük avantajı olacak.

LİSANSLARI ÇIKARILDI

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Burak Yılmaz ve Isımat Mırın’in lisans problemi çözüldü. İki futbolcu da lisanslarının çıkarılmasıyla birlikte bugün oynanacak Akhisar maçının kadrosuna alındı. Burak ve Mirin, hafta içinde yapılan antrenmanlarda as kadroyla birlikte çalışmıştı.

LJAJIC VE VIDA

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçına bu akşam Akhisar deplasmanında çıkacak olan Beşiktaş’ta iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Âdem Ljajic ve Domagov Vida, aynı durumu bu akşam da yaşamaları hâlinde gelecek haftaki Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

KONOPLYANKA KARTAL'I İSTİYOR

Ryan Babel’in ayrılığının ardından Beşiktaş’ın gündemindeki 1 numaralı isim olan Yevhen Konoplyanka, siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Ukraynalı yıldızın, Beşiktaş’a transferinde kolaylık sağlaması için kulübü Schalke ile görüştüğü iddia edildi. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu Konoplyanka, Beşiktaş’a transferi için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.