Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’de son sıralarda yer alan Fenerbahçe ile 1. Lig’de zirveyi kovalayan Ümraniyespor, Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi. Son 16 turunun ilk raundunda, sarı-lacivertlilerin hedefi rövanş için avantaj elde etmekti. Ümraniye ise tarihinin en kötü sezonunu yaşayan dev rakibi karşısında sürpriz peşindeydi. Fenerbahçe’de Dirar alkış alan bir performans sergilerken, Valbuena’nın sadece top ayağına geldiğinde parlaması, Slimani’nin bildiğimiz gibi devam etmesi, Benzia’nın son pas beceriksizliği sarı-lacivertlilerin planlarını altüst etti. Elif’in kırmızı görmesi ve Ümraniye kalecisi Burak’ın müthiş kurtarışları da sarı-lacivertlerin hesaplarını bozan önemli etkenlerdi. Maçın 26. dakikasında Slimani’nin golü faul sebebiyle geçersiz sayıldı. 30’da Dirar’ın ağlara giden vuruşu da ofsayta takıldı. 35’te Slimani müsait pozisyonda topu auta attı.

FENER'E GÜLMEK YASAK

38’de Valbuena’nın üst üste şutlarını kaleci Burak kurtardı. 39’da Benzia’nın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. 41’de Şener’in şutu yan direkte patladı. 47’de Elif’in kırmızı görmesiyle sarı-lacivertliler 10 kişi kalırken, 82’de eski bir Fenerbahçeli Yasir’in golü sarı-lacivertlilere şoku yaşattı: 1-0. Uzatmalarda Emircan’ın attığı harika gol ise VAR’a takıldı ve Fenerbahçe 2-0 yenilmekten kurtuldu.

FENER ZİRVEDE(!)

Kupada Ümraniyespor karşısında alınan yenilgi sonrası Fenerbahçe sosyal medyayı salladı. Ligde 17. sırada olan sarı-lacivertliler, twitter gündemindeki ilk 4 sırayı ele geçirdi (!). AliKoçİstifa konu başlığı ilk sırayı alırken, Fenerbahçe, Ersun Yanal ve Slimani etiketleri bu başlığı takip etti.

SLIMANİ'E DEV PROTESTO

Son 13 maçta sadece bir golü bulunan Islam Slimani dünkü maçta 80. dakikada yerini Frey’e bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklanıp yuhalandı. Bunun üzerine önce Fenerbahçeli futbolcular, ardından Ersun Yanal golcü oyuncuya alkışlarla moral vermeye çalıştı.

ÇIKARILMASINA KIZDI

Ümraniyespor ile oynanan maçın 61. dakikasında Fenerbahçe’de Valbuena’nın yerine Ayew oyuna girdi. Fransız yıldız oyundan alınmasına oldukça sinirlenirken, yedek kulübesinin önünde bulunan su şişelerini tekmeledi.