Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatif Chahechouhe’nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe’ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Aatif Chahechouhe kimdir?

1986 yılında Paris banliyösünde Faslı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Futbolu Paris sokaklarında oynamaya başlayan Chahechouhe RCF Paris kulübü tarafından keşfedildi. 2005 yılında profesyonel oldu. Fransa'da sırasıyla RCF Paris, CS Sedan Ardennes, Sannois Saint-Gratien, Olympique Noisy-le-Sec ve AS Nancy takımlarında forma giymiştir. 2011-2012 sezonunun devre arasında ilk yurt dışı transferini gerçekleştirdi ve Bulgar FC Chernomorets Burgas takımına transfer oldu.

Çernomorets Burgas forması ile 15 maçta 10 gol atıp, 3 de asist yapan Chahechouhe birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. 2012-13 sezonunda Süper Lig kulüplerinden Sivasspor'a transfer oldu. Chahechouhe ilk sezonunda Süper Lig'de toplamda 28 kez 18 kişilik kadroda yer aldı. 26 kez ilk maça on birde başladı ve 2 kez de oyuna sonradan girdi. Bu maçlarda 6 gol atıp 6 da asist yapmayı başardı. Türkiye Kupası'nda da toplam da 10 kez kadroya giren Chahechouhe 9 kez ilk onbirde başladı, 1 kez oyuna sonradan girdi. Bu maçlarda 2 gol 2 asistle oynadı. Sezonu toplamda 38 maçta 8 gol 8 asistle bitirmiştir. 2012-13 sezonunda çok başarılı bir sezon geçiren Chahechouhe, 31 Lig maçında 17 gol atıp 8 de asist yaparak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Türkiye Kupasında da 6 maçta forma giyip 3 de asist yaptı.

Chahechouhe 11 Şubat 2015'te Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası Son 16 turu maçında Sivasspor formasıyla 100. resmi maçına çıktı. Uzatmalara giden maçın 120. dakikasında attığı golle takımının çeyrek finale çıkmasında önemli rol oynamıştır. 2016 yılında Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. 18 Ağustos 2016'da Grasshopper ile oynanan UEFA Avrupa Ligi eleme maçının 4. dakikasında Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü atmıştır. Fransa vatandaşlığı da bulunan Chahechouhe Fas millî takımı tercih etti. Fas millî takımının Gabon ile yaptığı hazırlık maçında ilk kez millî olmuştur. Mozambik ile yapılan hazırlık maçında millî formayla ilk golünü atmıştır. Fas millî takımında oynadığı 3 maçta 1 golü vardır.