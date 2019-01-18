Çetin, Yılmaz ve Kehinde'nin lisans işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen maçlardan 24 saat önce Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilen A takım listesine dahil edilemediklerini söyledi. Çetin, bu nedenle oyuncuların Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyeceklerini vurguladı. Zamana karşı yarıştıklarını belirterek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Başkanımız Ali Çetin, "Ne olursa olsun bu takımı bu noktaya mevcut oyuncularımız getirdi. Yarın yine ellerinden geleni sahada eksiksiz yapacaklarına canı gönülden inanıyorum. Aramıza yeni katılan futbolcularımızın yokluğunu aratmadan mücadele ederek güzel bir skorla Denizli'ye döneceklerine eminim" dedi. İstanbulspor maçı primlerinin futbolcularımızın hesabına yatırdıklarını belirten Çetin, "Futbolcularımızın İstanbulspor primleri bugün hesaplarına yatırıldı. Artık her şey sahada. Son sözü futbolcularımız söyleyecek. Bizler ilk günkü heyecanla 'O sene bu sene!' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Denizlispor’da transfer yasağı resmen kalktı
18.01.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, kulübe transfere engel borç dosyalarından dolayı uygulanan transfer yasağının resmen kaldırıldığını ve yeni transferler Oğuz Yılmaz ile Lanre Kehinde'nin lisans işlemlerinin tamamlandığını ancak Gazişehir maçında forma giyemeyeceklerini kaydetti.
Etiketler : Denizlispor,transfer yasağı,
598959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/598959.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
1/25/2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1/26/2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
1/26/2019
Kayserispor - Bursaspor
1/26/2019
Göztepe - Galatasaray
1/27/2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
1/27/2019
Sivasspor - Trabzonspor
1/28/2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
1/28/2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
1/28/2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1