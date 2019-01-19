Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal’la umuda yelken açan Fenerbahçe’de Ümraniye şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada yönetime yönelik tepkiler artarken, teknik direktör Ersun Yanal ise moral olarak dibe vuran oyuncularını toparlamaya çalışıyor. Karşılaşmanın ardından matem havası esen soyunma odasında bir konuşma yapan Yanal “Biz bu sonuçları alacak takım değiliz. Fenerbahçe, gücünü, oyununu rakibe kabul ettirir. Şimdi üzülmeyi unutun, başınızı kaldırın ve sahaya odaklanın” uyarısında bulundu. “Ayağa kalkmak zorundayız” diyen tecrübeli teknik adam “Hepiniz kariyerli oyuncularsınız. Bunu başaracak yeteneğe, baskıyla mücadele edecek güce ve cesarete sahipsiniz” sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.

Formayı savaşan giyecek

Ersun Yanal, maç sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında da çarpıcı ifadeler kullandı. Ümraniye karşısında turu geçeceklerine inandığını belirten Yanal “Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar” vurgusunda bulunurken “Bu duruşu sergileyen oyuncularla sahaya çıkacağız” sözleriyle takıma da mesaj yolladı. Tecrübeli hoca “Belki 5-6 maç aynı kadro sahada olacak ama benim takımımda kazanma tavrı içinde olanlarla forma giyecek. Bunu ben söylüyorum ve yapacağım” çıkışıyla kimsenin gözünün yaşına bakmayacağının altını çizdi. Yanal, dün de Ümraniye maçının detaylı analizini oyuncularıyla paylaşıp yapılan hataları tek tek gösterdi.

ORTAYA İKİ TAKVİYE

Tolgay&Silva ısrarı sürüyor

Bir an önce takviye isteyen Ersun Yanal’ın önceliği orta sahaya vermesi üzerine yönetim çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Leicester City’nin Portekizlisi Adrien Silva için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bir yandan da Tolgay için temasları sürdürüyor. Yanal’ın Tolgay’da ısrarlı olduğu belirtilirken, yönetimin iki oyuncuya birden imza attırabileceği öne sürülüyor.

BURSASPOR HAZIRLIKLARI

Kupada 1. Lig takımı Ümraniye’ye yenilen Fenerbahçe, ligdeki Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ümraniye maçına 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular U21 Takımı ile çift kale maç oynandı.