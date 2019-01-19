Avrupa Arenası'nda ise CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3'üncü haftasında 23 Ocak Çarşamba günü CSM Bucuresti'yi ağırlayacak olan Sarı Melekler, bu maçın ardından 27 Ocak Pazar günü ligde Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek. Fenerbahçe Opet, zorlu Ocak ayı fikstürünü ise 30 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Galatasaray derbisi ile kapatacak. Sarı Melekler, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanla zorlu maç programı için hazırlıklarını sürdürdü. Zoran Terzic yönetiminde dün gerçekleşen antrenman 2 saat sürdü. Sarı-yacivertli oyuncular, idmanın ilk bölümünü takım kondisyoneri Vladimir Bankovic ile birlikte eğlenceli bir şekilde tamamladı. Ardından değişmeli olarak blok, defans, manşet ve servis çalışmaları gerçekleştirirken, antrenman maçla sona erdi.
Fenerbahçe Opet'e zorlu fikstür
19.01.2019 - 11:08 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Opet, 20 Ocak Pazar günü Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında mücadele edeceği Vakıfbank karşılaşmasıyla zorlu maç programına giriyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Fenerbahçe,Ezzacıbaşı,sarı melekler,spor,
599075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599075.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
9
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1