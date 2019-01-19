Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, defans hattını Mohamed Aberhoune ile güçlendirdi. Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense’de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.