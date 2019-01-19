Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, defans hattını Mohamed Aberhoune ile güçlendirdi. Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense’de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Rizespor, Mohamed Aberhoune’yı renklerine bağladı
19.01.2019 - 15:14 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma yaparak renklerine bağladı.
Etiketler : Rizespor,Mohamed Aberhoune,
599117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599117.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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M.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
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12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
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8
4
5
21
16
5
28
8
Adana Demirspor
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8
3
7
23
19
4
27
9
Altınordu
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6
8
3
20
12
8
26
10
Balıkesirspor
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6
5
6
17
21
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23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
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İstanbulspor
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6
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24
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19
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Giresunspor
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5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
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16
17
Afjet Afyonspor
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4
3
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21
29
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Karabükspor
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-1