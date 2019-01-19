İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 2-0 yendi. La Liga'nın 20. haftasına aynı puanla giren Real Madrid ile Sevilla arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.Karşılaşmanın 78. dakikasında Carlos Casemiro ile öne geçen başkent ekibi, 90+2. dakikada Luka Modric'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Real Madrid üçüncü sıraya yükselirken, Sevilla 33 puanla dördüncü durumda bulunuyor.
Real Madrid iki golle kazandı
19.01.2019 - 23:26 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 2-0 yendi.
Etiketler : İspanya Birinci Futbol Ligi,Real Madrid,
599171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599171.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
3
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
16
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
4
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
5
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
6
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
7
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
8
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
9
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
12
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
17
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1