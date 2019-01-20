Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına 6-0’lık şaşalı bir galibiyetle başlayan Galatasaray’da taraftarların mutluluğu buruk oldu. Sarı-kırmızılıların rakibi gol yağmuruna tuttuğu karşılaşmada taraftarlar yine de golcü transferi için tezahüratlarda bulundu. Eren Derdiyok ile yolların ayrılmasından sonra takımda golcü kalmaması ve henüz transferin de yapılmaması üzerine taraftarların hedefinde yönetim ve ikinci başkan Abdürrahim Albayrak vardı. Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ın attığı her golden sonra taraftarlar “Forvet isteriz” diye tempo tuttu. Ayrıca karşılaşmanın sonuna doğru Abdürrahim Albayrak’a da mesaj gönderilirken, sarı-kırmızılı tribünlerde, “Abdürrahim transfer nerede” sesleri yükseldi.

İMZALAR YAKIN

Yönetimin transfer çalışmaları ise taraftarları mutlu edecek gibi gözüküyor. Alan Carvalho ile Benjamin Tetteh transferinde mutlu son çok yakın. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan ve Çin’in Guangzhou Evergrande kulübünde forma giyen Alan Carvalho’nun bir aksilik olmazsa bu hafta içinde imza atmak üzere İstanbul’a geleceği öğrenildi. Ayrıca Tetteh transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rodrigues ve Ozan Kabak’ı satarak kasasına 20 milyon avro koyan Galatasaray’ın, Sparta Prag’ın Ganalı genç yeteneği için 7,5 milyon avro üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.

İKİ TRANSFER YOLDA

Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, tribünlerin sesine kulak verirken, yaptığı açıklamayla da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İki forvet alacaklarını açıklayan Şaş, ayrıca savunmaya bir takviye daha yapabileceklerini söyledi.