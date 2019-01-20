Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Gökhan Töre, bugün 27 yaşına girdi. UEFA da gurbetçi oyuncunun doğum günü için resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kartal ve Türkiye bayrağı kullanılarak yayımlanan mesajda Töre’nin, Beşiktaş, Türkiye A Milli Takım ve Hamburg formalarını giydiği fotoğrafları paylaştı.
Kadro dışı kalmıştı, UEFA doğum gününü kutladı
20.01.2019 - 14:05 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Gökhan Töre için UEFA, sosyal medya hesabından doğum günü mesajı yayımladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gökhan Gönül,Beşiktaş,UEFA,
599262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599262.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
5
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
13
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
16
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
4
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
5
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
6
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
7
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
8
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
9
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
12
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
17
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1