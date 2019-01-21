Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor gibi kulüplerde görev yaptığı dönemde deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde olan Yıldırım Uran, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futboluna uzun yıllardır farklı renkler altında hizmet veren ve 2014-2015 sezonunda futbol takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yıldırım Uran’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Futbol Camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Yıldırım Uran hayatını kaybetti
21.01.2019 - 21:32 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk futboluna uzun yıllar farklı kulüplerde hizmet veren deneyimli antrenör Yıldırım Uran hayatını kaybetti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor gibi kulüplerde görev yaptığı dönemde deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde olan Yıldırım Uran, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Etiketler : Yıldırım Uran,
599474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599474.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Trabzonspor
18
8
5
5
34
26
8
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
25
-1
24
10
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
16
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
18. Hafta Maçları
18.1.2019
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
19.1.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
19.1.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
19.1.2019
Antalyaspor - Kayserispor
19.1.2019
Galatasaray 6 - 0 Mke Ankaragücü
20.1.2019
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
20.1.2019
Trabzonspor 2 - 4 Medipol Başakşehir Fk
21.1.2019
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
21.1.2019
Bursaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
18
13
2
3
31
13
18
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
5
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
6
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
7
Altınordu
18
7
8
3
21
12
9
29
8
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
9
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
10
Balıkesirspor
18
6
5
7
17
22
-5
23
11
Altay
18
5
5
8
24
21
3
20
12
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
13
Giresunspor
18
5
5
8
17
22
-5
20
14
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
15
33
-18
17
16
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
17
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1