Salon: Anafartalar 
Hakemler: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ 
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir 
Nilüfer Belediyespor: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu 
Setler: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25 
Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33) 