Salon: Anafartalar
Hakemler: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir
Nilüfer Belediyespor: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu
Setler: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25
Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33)
Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3
21.01.2019 - 22:21 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşılaştı. Mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 3-1 kazandı.
Salon: Anafartalar
Etiketler : Vestel Venus,
599478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599478.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Trabzonspor
18
8
5
5
34
26
8
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
25
-1
24
10
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
16
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
18. Hafta Maçları
18.1.2019
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
19.1.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
19.1.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
19.1.2019
Antalyaspor - Kayserispor
19.1.2019
Galatasaray 6 - 0 Mke Ankaragücü
20.1.2019
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
20.1.2019
Trabzonspor 2 - 4 Medipol Başakşehir Fk
21.1.2019
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
21.1.2019
Bursaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
18
13
2
3
31
13
18
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
5
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
6
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
7
Altınordu
18
7
8
3
21
12
9
29
8
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
9
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
10
Balıkesirspor
18
6
5
7
17
22
-5
23
11
Altay
18
5
5
8
24
21
3
20
12
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
13
Giresunspor
18
5
5
8
17
22
-5
20
14
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
15
33
-18
17
16
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
17
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1