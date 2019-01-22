Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig sonuncusu Chievo karşısında rahat bir galibiyet alan Juventus'un gollerini, Douglas Costa (Dk. 13) Emre Can (Dk. 45) ve Daniele Rugani (Dk. 84) attı. Puanını 56'ya çıkaran Juventus, en yakın rakibi Napoli'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.