Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma krizi devam ediyor. Portekizli yıldız önceki gün yönetimle yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti. Kulübü zor durumda bırakmak istemediğini de ekleyen Q7 “Eğer sıkıntı olacaksa gitmem” diye de eklemişti. Yönetimin vereceği karar merakla beklenirken Teknik Direktör Şenol Güneş, yıldız oyuncusunu bırakmamakta kararlı. Tecrübeli çalıştırıcının “Quaresma’nın ayrılması takımın dengelerini bozabilir. Şampiyonluk yolunda dereyi geçerken at değiştirmeyelim” dediği öğrenildi.

Konoplyanka gelir

Yönetimde ise görüş ayrılıkları devam ediyor. Bazı yöneticiler Q7’nin kalması gerektiğini savunurken, diğer kesim ise maliyeti ile yaşı gereği Portekizli yıldızın satılması ve Yevhen Konoplyanka’nın transfer edilmesini istediği öğrenildi. Yönetim kurulunun dün vermesi beklenen Quaresma kararının bu görüş ayrılıkları sebebiyle bugüne ertelendiği belirtildi. Öte yandan 35 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemesinde ise geçtiğimiz ay Beşiktaş’la sözleşmesi feshedilen Pepe’nin rolü büyük. Portekizli stoperin, Q7’ye sürekli baskı yaptığı öğrenildi.

Cyle Larin hırs küpü

Cyle larin’n ilk yarıdaki performansı ve Burak Yılmaz’ın gelişinden sonra artık şans bulamayacağı konuşuluyordu. Devre arası kampındaki gollerine ligde de Akhisar deplasmanında devam eden Kanadalı oyuncuyu hırs bastı. Kanadalı golcünün idmanların da en çalışkan ismi olduğu öğrenildi.

Taraftara transfer hakkı

Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarların sezon içerisindeki 6 adet ile sınırlı maçlık kombine transfer haklarına +4 transfer hakkı daha eklendi. Siyah-beyazlı taraftarlar 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olan ekstra transfer haklarını www.passo.com.tr hesaplarından görüntüleyebilecek.