Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon başından bu yana yılan hikâyesine dönen forvet transferi resmiyete kavuşuyor... Hem de bir değil iki... Garry Rodrigues ve Ozan Kabak’ın satışından toplam 17 milyon avroya yakın bir gelir elde eden yönetim, Fatih Terim’e verdiği golcü sözünü geç de olsa yerine getiriyor. Bir süredir Galatasaray’ın gündeminde olan ve şu anda kulübü Guanghzou Evergrande ile Dubai’de kampta bulunan Alan Carvalho’da mutlu sona ulaşıldı. Oyuncu ile daha önceden anlaşma sağlanmıştı. Kulübüyle de üç milyon avroluk bonservis bedeli üzerinde el sıkışıldı. Yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve idari manejer Şükrü Hanedar, Dubai’ye çıkarma yaptı.

IRAKLI GOLCÜ ÖNERİLDİ

Carvalho’yu her anlamda bitiren ve Göztepe maçına yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda taraftarı sevindirecek gelişme bununla da sınırlı değil. Yönetim, ikinci golcü için de bastırıyor. O isim de yine Çin’den. Brezilyalı ünlü forvet Pato... Terim’in çok istediği ve Tianjin Quanjian’da forma giyen sambacı için yönetim görüşmelerine devam ediyor. Eğer o da biterse Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar’ın iki forvetle beraber Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. Cimbom’a 18 yaşındaki Iraklı futbolcu Mohanad Ali’nin de menajerler tarafından önerildiğini ve nihai kararı teknik direktör Fatih Terim’in vereceğini belirtelim.

İLK ADIMI İYİ ATTIK

Sarı-kırmızılı takımın Chaves’den transfer ettiği savunma oyuncusu Marcao, 6-0’lık Ankaragücü karşısında 90 dakika sahada kaldı. 117 defa topla buluşan, yüzde 91,5 isabetli pas oranıyla oynayan ve 11 ikili mücadele kazanan Brezilyalı “Güzel bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Önümüzde daha çok maçımız var ama ne olursa olsun Galatasaray’ın hedefi şampiyon olmaktır. Bu yolda da ilk adımı iyi attık. Galatasaray gibi büyük bir camiaya, büyük bir takıma geliyorsanız çok çabuk adapte olmanız gerekiyor. Kendi kabiliyetlerinizi hemen ön plana çıkarıp kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ben de bunu yapmak için uğraşıyorum” dedi.

NEŞELİ ÇALIŞMA

Haftayı farklı A.Gücü galibiyetiyle tamamlayan Galatasaray, Boluspor maçının son idmanını dün Fatih Terim yönetiminde neşe içerisinde yaptı. Isınmayla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda taktik çalışması gerçekleştirildi.