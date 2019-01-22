Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Süper Lig’de şampiyonluk tadan bu sezon ise hayal kırıklıkları yaşayan iki takımın buluşmasıydı Bursaspor-Fenerbahçe maçı. Kupada Ümraniye şoku yaşatan takımdan tam 6 farklı isimle sahaya çıktı Fenerbahçe. Ersun Yanal’ın kadrodaki en büyük sürprizi ise Valbuena’yı yedek soyundurup, kanatlarda Dirar-Ayew ikisini görevlendirmesiydi. İlk yarıda Mehmet Ekici’nin organize ettiği Fenerbahçe hücumları, Isla-Dirar ikilisinin uyumlu oyunuyla sağ kanat ağırlıklı gelişirken, Bursa etkili atak yapmakta zorlandı. Latovlevici ile Saivet takımı adeta eksik oynatıyordu.

YIKIMIN SONU YOK

Karşılaşmanın 8. dakikasında Soldado’nun vuruşunu Umut Meraş çizgi üzerinden çıkarırken, pozisyonun devamında da Dirar’ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammet son anda kornere çeldi. 20’de ise Isla’nın sağdan ortasına mükemmel bir vuruş yapan Soldado, kaleciyi çaresiz bıraktı: 1-0. 26’da Latovlevici’nin şık pasında Aytaç Kara altı pas üzerinden berbat bir vuruşla mutlak gol fırsatını heba etti.45+6’da Mehmet Ekici’nin vuruşunda Muhammed’in çeldiği topu Soldado dar açıdan kaleye yolladı, kale çizgisine paralel giden top taca çıktı. İkinci yarı ise bambaşka bir Bursaspor vardı sahada. Samet Aybaba Saivet ile Lavotlevici’nin yerine Yusuf ve Lima’yı sahaya sürerken, yeşil-beyazlılar oyunu tek kaleye çevirdi. Üst üste gelişen ataklara adeta etten duvar ören Fenerbahçe’yi 89’da Aytaç’ın kafası yıktı: 1-1

FENER TAKIM OLAMIYOR

Bursaspor çalıştırıcısı Samet Aybaba, “Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor diye düşünüyorum” derken, “İkinci yarı çok pozisyon bulduk. Sahanın her yerindeydik. Müthiş bir taraftar topluluğu vardı. Bursaspor ikinci yarıda gösterdiği oyunu sürekli göstermeli” sözlerini kullandı.