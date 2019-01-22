Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sağ bek Serkan Kurtuluş'u transfer etti. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek Kurtuluş ile anlaşmaya varıldı. Kariyeri boyunca Bursaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Göztepe formalarını terleten Kurtuluş, son olarak Elazığspor formasını giyiyordu.