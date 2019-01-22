Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

İKİNCİ YARIDA ŞAŞIRTAN PAS SAYISI

İlk yarıda müthiş bir eforla mücadele eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Bursaspor'un çift forvete dönmesiyle daha da geriye çekildi. Soldado'nun yerine giren Frey ilerde top tutamazken Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yaptığı pas sayısı taraflı tarafsız herkesi şaşırttı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin 79 isabetli pas yaptığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertli futbolcular, uzatmalarla birlikte 100 dakika süren maçta sadece 341 pas yapıp, bunların yüzde 61'inde yani 210'unda isabet sağladı. (ajansspor)